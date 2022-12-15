Самые старые джинсы в мире продали за семь миллионов рублей

LAT: найденные на затонувшем в 1857 году пароходе джинсы продали за семь миллионов рублей

Джинсы эпохи «золотой лихорадки» продали на аукционе в Рино, США, за миллионы рублей. Об этом сообщает издание Los Angeles Times (LAT).

По информации издания, данную вещь обнаружили в сундуке с парохода SS Central America, затонувшего в 1857 году у побережья Северной Каролины. Организаторы аукциона назвали белые брюки с ширинкой на пяти пуговицах самыми старыми в мире. Предложенный покупателям лот ушел с молотка за 114 тысяч долларов (около 7,2 миллиона рублей).

Отмечается, что у специалистов до сих пор имеются разногласия, принадлежат ли данные джинсы бренду Levi's, поскольку они на 16 лет старше первой пары, официально произведенной компанией Levi Strauss & Co в 1873 году. В то же время известно, что владелец марки Леви Страусс в то время был оптовым продавцом галантерейных товаров, поэтому найденный предмет гардероба может быть ранней версией первой модели джинсов.

С затонувшего судна также подняли золотые монеты и слитки, которые впоследствии были выставлены на продажу за 103,2 тысячи долларов (около 6,6 миллиона рублей).

В октябре джинсы бренда Levi's, произведенные в 1880-х годах, продали на аукционе в США за 4,6 миллиона рублей. Брюки из денима много лет назад случайно обнаружили в шахте во время золотодобычи. Согласно описанию лота, указанные штаны считаются одними из самых старых когда-либо найденных джинсов марки. Находка 142-летней давности сохранила свое качество и до сих пор пригодна к носке.