Жителя Подмосковья задержали за совершенное в 2004 году двойное убийство

Под Тулой задержали россиянина за убийство мужчины и женщины, совершенное 18 лет назад

В Тульской области задержали 58-летнего жителя Подмосковья за двойное убийство, совершенное 18 лет назад. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По данным ведомства, в мае 2004 года были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, однако тогда раскрыть преступление не удалось.

В декабре 2022 года следователи возобновили расследование дела и установили личность фигуранта. Выяснилось, что россиянин дружил с погибшим. Задержанный признал вину и рассказал о мотивах преступления.

Следователь намерен ходатайствовать об аресте мужчины.