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06:31, 15 декабря 2022Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «жалко потраченных денег»

Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на кричащих детей и отвратительную еду в отеле

Фото: Vegan Oazïs / Unsplash

Российская туристка побывала в Египте и описала отдых в местном отеле фразой «жалко потраченных денег». Своей историей девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что приобрела недельный тур с размещением в четырехзвездочном Hotelux Marina Beach Resort в Хургаде за 51 тысячу рублей на двоих. «Бронировали в спешке, полистали фото отеля, не вникали в подробности, оформились, — пояснила она. — Перед вылетом я стала читать отзывы и поняла, что стоит готовиться к худшему».

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Путешественница пожаловалась, что еда в ресторане отеля была «просто отвратительной». Она также отметила, что большая часть отдыхающих в гостинице — египтяне, которые приезжают туда «целыми семейными кланами в 20 человек». «Из такой группы обычно половина — это дети, — добавила россиянка. — Невоспитанные, кричащие, постоянно бегающие в ресторане, они хватают еду практически из общих лотков руками».

При этом туристка сообщила, что номера в отеле были отличными. К примеру, ей без доплат досталась комната с огромным балконом с видом на море. «В номере минимум мебели, но все чистое и не "убитое", мебель и сантехника в хорошем состоянии», — рассказала она.

Ранее в сентябре другая российская туристка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». Как уточнила россиянка, она вернулась в гостиницу «спустя пять лет, после реновации», однако осталась разочарована итогами обновления. В первую очередь девушка пожаловалась на повышение цен и активное навязывание платных услуг.

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Фариза Бацазова
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