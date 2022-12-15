Эрдоган предложил Путину провести встречу с Асадом

Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге провести трехстороннюю встречу с лидерами Турции, РФ, а также с сирийским президентом Башаром Асадом. Его слова передает РИА Новости.

Глава турецкого государства подчеркнул, что у трех сторон есть много вопросов, которые могут не стоять на повестке дня сейчас или позже. «Мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия-Турция-Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел», — уточнил он.

После указанных встреч Эрдоган призвал Путина и Асада провести переговоры на самом высоком уровне. «Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч», — добавил он.

Ранее китайская газета Global Times писала, что Турция планирует начать наземное наступление на территорию Сирии против курдских боевиков «в любое время» вопреки запрету России и США. Издание отмечает, что Вашингтон и Москва оказывают дипломатическое давление на Анкару, но это не помешает Эрдогану начать новую военную кампанию.