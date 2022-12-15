Запад подготовит европейцев к худшему сценарию украинского конфликта

Washington Post: Запад начал готовить европейцев к худшему сценарию украинского конфликта

Запад начал готовить европейцев к худшему сценарию военного конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

«Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — сказано в материале.

Помимо этого, отмечается, что массовый поток украинских беженцев в Европу приведет к вывозу значительных средств, из-за чего может произойти обвал национальной валюты. Кроме того, украинская экономика может сократиться на пять процентов, увеличив 33-процентное падение.

«Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям», — говорится в статье.

Ранее Европейский союз (ЕС) решил расширить Европейский фонд мира, который финансирует поставки оружия на Украину. Глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что 15 декабря страны-участницы примут соответствующее решение.