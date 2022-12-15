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12:26, 15 декабря 2022Россия

Кремль назвал антироссийской истерикой признание России государством-террористом

Песков о признании Польшей России государством-террористом: антироссийская истерика

Фото: Omar Marques / Getty Images

Резолюция сейма Польши, в которой Россия названа государством, поддерживающим терроризм, является антироссийской истерикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся», — сказал представитель Кремля.

15 декабря в Польше приняли резолюцию о признании России «государством, поддерживающим терроризм». В тексте резолюции говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право и устав ООН», «нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид».

Позже заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что, объявляя Россию государством, поддерживающим терроризм, Польша уходит вразнос

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Никита Абрамов
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