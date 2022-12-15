Пожарный спас одноногую женщину и нашел любовь

SCMP: пожарный помог женщине вытащить застрявший в тротуаре протез ноги и нашел любовь

Пожарный в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, спас одноногую женщину, чей протез застрял в трещине на тротуаре, и нашел любовь. Об этом сообщает SCMP.

25-летняя Ню Юй лишилась ноги в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в Сычуани в 2008 году. В 2018 году Юй получила титул самой красивой участницы марафона в городе Вэньчуань, а в 2021 году она приняла участие в Шанхайской неделе моды.

Несколько месяцев назад китаянка обратилась за помощью к пожарным после того, как ее протез ноги застрял в трещине на тротуаре в парке. Пожарный по фамилии Ли прибыл на вызов вместе с коллегой и помог вытащить протез. Ли передал его владелице. После непродолжительного разговора Ню набралась смелости и попросила номер телефона своего спасителя. «Сначала он немного застеснялся и сказал, что я могу позвонить на горячую линию службы спасения», — сказала Ню. Но женщина начала настаивать, и в конце концов Ли сдался.

Новые знакомые переписывалась в течение нескольких недель. Все это время пожарный вел себя достаточно холодно. Но со временем они сблизились, и он начал рассказывать Ню о себе. Ли стал заботиться о Ню и уделять ей много внимания. Он поддерживал ее, когда у нее резко начали выпадать волосы. «Не сомневайся в себе. Ты прекрасна. И ты самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал», — сказал он ей.

Через несколько месяцев они решили начать встречаться. Ли был восхищен оптимизмом китаянки и тем, как она справилась с утратой ноги.

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