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01:24, 15 декабря 2022Мир

Во Франции прошли столкновения между футбольными болельщиками

Во французском Монпелье прошли беспорядки после выхода сборной Франции в финал ЧМ

Кадр: YouTube-канал Ignaz Bearth

На площади Комедии во французском городе Монпелье проходят столкновения между болельщиками Марокко и Франции. Об этом сообщает газета Midi libre.

По данным издания, атмосфера на площади была напряженной еще до выхода сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу. Однако после победы «синих» радостные крики и песни сменились взрывом петард. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки.

14 декабря сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом турнира. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте ворота соперников поразил Рандаль Коло Муани.

18 декабря в 18:00 по московскому времени французы сыграют в решающем матче с аргентинцами, которые со счетом 3:0 разгромили на стадии 1/2 финала хорватских футболистов. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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Ксения Назарова
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