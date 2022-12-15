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20:32, 15 декабря 2022Силовые структуры

17-летнюю россиянку задержали за попытку продать полкило наркотиков

В Магнитогорске задержали 17-летнюю девушку с полкилограмма наркотиков, возбуждено дело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области полицейские задержали 17-летнюю девушку за распространение наркотиков. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, молодая россиянка приобрела запрещенные вещества для дальнейшей продажи в Магнитогорске. Ее поймали во время попытки сбыта. Известно, что всего у несовершеннолетней было полкилограмма наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что на Кубани 28-летний полицейский продал почти два килограмма марихуаны за миллион рублей.

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Екатерина Власова
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