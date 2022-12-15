Российский дерматолог назвала быстрый способ избавиться от прыща

Дерматолог Мария Журавлева заявила, что избавиться от прыща поможет кубик льда

Российский дерматолог Мария Журавлева назвала быстрый способ избавиться от прыща. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что на первых стадиях воспаления следует воспользоваться средством для кожи с акне. При этом для данной цели необходимо выбирать гель. Впоследствии также потребуется приложить к проблемному участку кубик льда и нанести на него 2,5-процентный гель с бензоила пероксидом.

«Если прыщик уже созрел, можно приложить теплый компресс на 10-15 минут. Повторить три-четыре раза в течение дня», — заявила эксперт. В качестве завершающей процедуры она порекомендовала применить препараты с подсушивающим эффектом. Например, SOS-средства с цинком или салициловой кислотой и соответствующие патчи.

Ранее в декабре дерматолог Блэр Мерфи-Роуз заявила, что шампунь от перхоти помогает бороться с акне. Врач рассказала, что использует данное средство от перхоти бренда Head & Shoulders для умывания лица.