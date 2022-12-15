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10:06, 15 декабря 2022Ценности

Российский дерматолог назвала быстрый способ избавиться от прыща

Дерматолог Мария Журавлева заявила, что избавиться от прыща поможет кубик льда

Фото: Shutterstock

Российский дерматолог Мария Журавлева назвала быстрый способ избавиться от прыща. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что на первых стадиях воспаления следует воспользоваться средством для кожи с акне. При этом для данной цели необходимо выбирать гель. Впоследствии также потребуется приложить к проблемному участку кубик льда и нанести на него 2,5-процентный гель с бензоила пероксидом.

«Если прыщик уже созрел, можно приложить теплый компресс на 10-15 минут. Повторить три-четыре раза в течение дня», — заявила эксперт. В качестве завершающей процедуры она порекомендовала применить препараты с подсушивающим эффектом. Например, SOS-средства с цинком или салициловой кислотой и соответствующие патчи.

Ранее в декабре дерматолог Блэр Мерфи-Роуз заявила, что шампунь от перхоти помогает бороться с акне. Врач рассказала, что использует данное средство от перхоти бренда Head & Shoulders для умывания лица.

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Алина Гостева
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