Погоня российских полицейских за угнанным грузовиком попала на видео

МВД показало видео погони полицейских за угнанным грузовиком в Кургане, задержан мужчина

В Курганской области задержан 21-летний ранее судимый мужчина за угон грузовика. МВД России предоставило «Ленте.ру» видео с погоней за подозреваемым.

На кадрах виден пытающийся скрыться автомобиль, он совершает опасные маневры на дороге, выезжая на встречную полосу, в итоге грузовик врезается, из него выскакивает мужчина и убегает. Его настигают гаишники.

По данным МВД, полицейские обратили внимание на грузовик, который ночью гнал по дороге с односторонним движением в противоположном направлении. Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и тогда они устроили за ним погоню.

Задержанный угнал грузовик, хозяин которого оставил в замке зажигания ключи и отлучился. В отношении угонщика составлено пять административных протоколов и возбуждено уголовное дело. За отказ от прохождения освидетельствования он арестован на десять суток.