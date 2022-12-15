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15:53, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Британцы массово заинтересовались семейным положением Путина

Вопрос о семейном положении Путина вошел в топ вопросов у Alexa в Британии в 2022 году

Фото: Pool / Reuters

В этом году жители Великобритании массово заинтересовались семейным положением президента РФ Владимира Путина. Вопрос об этом вошел в топ вопросов о супругах знаменитостей, которые британцы задавали голосовому помощнику Alexa от Amazon, сообщает газета Daily Mail.

Компания Amazon составила список из 10 известных людей, чьим семейным положением британцы активнее всего интересовались у Alexa. Вопрос «На ком женат Владимир Путин?» оказался на втором месте в списке, сразу после вопроса о семейном положении экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Третью строчку занял вопрос о телеведущей Клаудии Винкельман.

Также британцы активно спрашивали, сколько Владимиру Путину лет. Этот вопрос замыкает десятку запросов о возрасте знаменитостей. Лидируют в этом списке американская певица Дайана Росс и королева Великобритании Елизавета II, которая скончалась в этом году в возрасте 96 лет.

Ранее самые популярные запросы 2022 года опубликовала компания Google. По ее данным, самым популярным запросом в мире стало название онлайн-головоломки Wordle. Также пользователи сети активно искали новости об Украине и кончине королевы Елизаветы II.

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Полина Матюхина
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