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18:21, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Мошенники начали обманывать пользователей Telegram новым способом

В Group-IB предупредили о мошенниках, просящих проголосовать за ребенка в Telegram

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Злоумышленники начали обманывать пользователей мессенджера Telegram с помощью популярной схемы, которую ранее использовали на других площадках. Аферисты пишут потенциальным жертвам со взломанных аккаунтов и просят проголосовать за ребенка в каком-либо конкурсе в интернете. Об этом россиян предупредила компания Group-IB в своем Telegram-канале.

«Мошенники нашли новый способ угона аккаунтов в Telegram. Жертвы получают сообщение с просьбой поддержать ребенка (крестницу, племянника) в детском конкурсе рисунков и проголосовать за работу на странице "интернет-соревнования"», — описали схему в компании. Когда пользователь переходит на страницу выдуманного конкурса, его просят указать номер телефона. Если пользователь вводит на этой странице код авторизации от Telegram, доступ к его аккаунту оказывается в руках мошенников, объяснили специалисты.

В Group-IB отметили, что обычно такие послания рассылаются со взломанных аккаунтов по адресным книгам и сообществам, в которых состоял предыдущий хозяин профиля. Когда злоумышленники получают доступ к новому аккаунту, они повторяют схему с контактами его владельца.

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В Group-IB посоветовали никогда не переходить по подозрительным ссылкам, проверять доменные имена не вызывающих доверие сайтов и не вводить там свои данные. «Для защиты Telegram-аккаунта убедитесь, что у вас включен облачный пароль (двухэтапная аутентификация). Никогда не вводите его на каких-либо сторонних страницах и ресурсах», — предостерегли в компании.

Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров заявил РБК, что ранее не было замечено, чтобы подобная схема активно распространялась именно в Telegram. Кроме того, он подчеркнул, что в таких сообщениях могут содержаться ссылки на фишинговые и мошеннические сайты, а также файлы и ссылки на скачивание вредоносного ПО.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев при этом указал, что не считает схему принципиально новой в интернете, так как ранее она активно применялась на других площадках. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян также отметил, что новое в этой схеме — только выбор аферистами мессенджера Telegram.

Ранее россиянам рассказали о другой актуальной схеме мошенников: они представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают жертвам о важном расследовании. При этом злоумышленники стремятся подавить волю граждан, грозя им серьезными последствиями в том случае, если они положат трубку.

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Маргарита Щигарева
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