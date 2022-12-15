Врачи раскрыли пагубные последствия похмелья для кожи

Терапевт Ахмед эль-Мунтасар завил, что похмелье приводит к появлению морщин

Врачи-косметологи Тара Фрэнсис и Дев Патель и терапевт Ахмед эль-Мунтасар раскрыли пагубные последствия похмелья для кожи и способы их избежать. Соответствующий материал публикует Independent.

По словам Фрэнсис, алкоголь нарушает водный баланс организма, что может спровоцировать сухость кожи и появление темных кругов под глазами. Также он способствует расширению кровеносных сосудов, в результате чего кожа выглядит красной. Эль-Мунтасар согласился с коллегой в том, что употребление спиртных напитков ухудшает внешний вид. «Обезвоживание приводит к тому, что кожа не может должным образом восстанавливаться или функционировать, что, в свою очередь, вызывает возникновение более глубоких морщин», — заявил он.

Кроме того, эксперты отметили, что алкоголь приводит к нарушению сна, из-за чего кожный покров становится грубым и тусклым. «Именно во время сна железа в нашем мозгу, называемая гипофизом, выделяет гормоны, которые восстанавливают кожу», — пояснила Фрэнсис.

В то же время, чтобы свести к минимуму негативное влияние алкоголя, Патель посоветовал пить больше воды и прекратить употреблять спиртные напитки за несколько часов до сна. Помимо того, медики призвали смывать вечером макияж, увлажнять и питать кожу, используя средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом, а также керамидами и ниацинамидом. Также, по словам специалистов, благотворно на внешнем виде скажется массаж лица.

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