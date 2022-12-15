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13:18, 15 декабря 2022Россия

В российском колледже студент умер во время занятий

В Ярославле студент умер во время занятий в колледже индустрии питания

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ярославле студент умер во время занятий в колледже индустрии питания на Советской улице. Об этом сообщил портал 76.RU.

Информацию о случившемся подтвердили в следственном комитете и департаменте здравоохранения российского города.

В ведомствах пояснили, что совершеннолетний студент скончался на парах. «Смерть наступила до приезда реаниматологов, но, учитывая внезапность, незамедлительно принято решение о проведении реанимационных мероприятий, которые, к сожалению, эффекта не имели», — отметили в депздраве.

Следователи начали работу на месте случившегося. Им предстоит выяснить обстоятельства смерти молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Учащийся не имел медицинского отвода от занятий физкультурой, недавно он также переболел COVID-19.

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Анна Щербакова
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