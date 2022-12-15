Дочь короля-распутника попала в больницу после потери сознания

Coconuts Bangkok: принцесса Таиланда госпитализирована после потери сознания

Принцесса Таиланда Баджракитиябха, старшая дочь короля-распутника Махи Вачиралонгкорна, попала в больницу после потери сознания из-за заболевания сердца. Об этом сообщает Coconuts Bangkok.

Принцесса находилась в районе Пакчонг на тренировке перед конкурсом собак на армейском чемпионате собак, занятых какими-либо профессиями. Ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Комментируя слухи об ухудшении здоровья 44-летней принцессы, представители дворца сообщили, что ее доставили в больницу Нана в округе Пакчонг в провинции Накхонратчасима. Позже на вертолете ее перевезли в больницу короля Чулалонгкорна в Бангкок. Состояние здоровья принцессы оценивается как «до определенной степени стабильное». Точная причина, по которой принцесса оказалась в больнице, не сообщается.

Баджракитиябха родилась во дворце Дусит в Бангкоке 7 декабря 1977 года у тогдашнего кронпринца Махи Вачиралонгкорна и его первой жены. Согласно действующему в Таиланде закону, она вторая в очереди на наследование престола после принца Дипангкорна Расмичоти.

Она известна своими выступлениями в защиту женщин-заключенных и созданием рекомендаций, которые впоследствии были приняты ООН и известны как «Бангкокские правила». Баджракитиябха получила юридическое образование в Корнелльском университете в Нью-Йорке, США, и работала прокурором в Генеральной прокуратуре с 2006 года до 2021, когда она заняла должность руководителя штаба воинской части, обеспечивающей безопасность королевской семьи. Ей присвоили звание генерала.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак со своей двоюродной сестрой принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года актриса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляла его личную охрану.

Ранее сообщалось, что сторонники таиландской королевы Сутхиды заметили, что она с конца декабря не появляется на публике, и испугались за ее судьбу. После того как король в октябре прошлого года вернулся из Германии, где в течение нескольких месяцев жил в отеле с многочисленными любовницами, Сутхида сопровождала его на официальных мероприятиях в столице Таиланда, а также на королевских прогулках по дворцу.