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04:08, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Макрона раскритиковали после призыва объединиться против России

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после призыва объединиться против России

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Пользователи сети раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его призыва объединиться против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Свои комментарии они оставили под записью главы республики в Twitter.

В частности, @HorosV, @RocketteLee и @JordanNgemba указали, что Макрон уделяет Украине значительно больше внимания, нежели остальным, например, палестино-израильскому конфликту или боестолкновениям в ДР Конго. @alorlesangchaud отметил, что Франция сама не без греха, поскольку фактически продолжает разграблять богатства Мали.

@Tidjani42109315 предложил более простой вариант завершения боевых действий. По его словам, для этого достаточно заявления Киева об отказе от планов вступить в НАТО. @Tomek_Txn напомнил про признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были приняты только для подготовки нападения Украины на Донбасс и Крым. Теперь же, указал он, «медведь проснулся и на Западе потекли слезы».

@Ch60588741 и вовсе обвинила Макрона в том, что тот несет основную ответственность за конфликт на Украине. «Кто кого бомбил с 2014 года? Кто не применил Минские соглашения? Более того, вы продолжаете посылать [Киеву] оружие, а не начинаете мирные переговоры», — заявила она, призвав его немедленно уйти в отставку.

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Марина Совина
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