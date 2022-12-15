Макрона раскритиковали после призыва объединиться против России

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после призыва объединиться против России

Пользователи сети раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его призыва объединиться против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Свои комментарии они оставили под записью главы республики в Twitter.

В частности, @HorosV, @RocketteLee и @JordanNgemba указали, что Макрон уделяет Украине значительно больше внимания, нежели остальным, например, палестино-израильскому конфликту или боестолкновениям в ДР Конго. @alorlesangchaud отметил, что Франция сама не без греха, поскольку фактически продолжает разграблять богатства Мали.

@Tidjani42109315 предложил более простой вариант завершения боевых действий. По его словам, для этого достаточно заявления Киева об отказе от планов вступить в НАТО. @Tomek_Txn напомнил про признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были приняты только для подготовки нападения Украины на Донбасс и Крым. Теперь же, указал он, «медведь проснулся и на Западе потекли слезы».

@Ch60588741 и вовсе обвинила Макрона в том, что тот несет основную ответственность за конфликт на Украине. «Кто кого бомбил с 2014 года? Кто не применил Минские соглашения? Более того, вы продолжаете посылать [Киеву] оружие, а не начинаете мирные переговоры», — заявила она, призвав его немедленно уйти в отставку.