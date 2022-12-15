Главком украинских войск признал успех частичной мобилизации в России

Главком ВСУ Залужный признал, что частичная мобилизация в России сработала

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что частичная мобилизация в России сработала. Своей оценкой он поделился в интервью журналу Economist.

По его словам, российские военные готовы к боям с ВСУ. Кроме того, Залужный назвал ложными сообщения о том, что Москва столкнулась с «ужасными проблемами» при частичной мобилизации.

«Неправда, что эти люди не будут бороться. Они будут», — признал главком ВСУ.

В том же интервью Залужный заявил, что из-за проведения в России частичной мобилизации сорвались планы Киева по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, Вооруженные силы России обладают большим кадровым потенциалом.