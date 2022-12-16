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16:42, 16 декабря 2022Силовые структуры

Укравшие деньги для взятки российские адвокаты и силовик предстанут перед судом

В Тюмени два адвоката и полицейский, укравшие 67 миллионов рублей, предстанут перед судом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Тюмени два адвоката и бывший заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального УМВД России предстанут перед судом по делу о взяточничестве. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Бывшего полицейского и адвокатов обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291.1 («Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с декабря 2018 года по декабрь 2020 года представители закона должны были помочь родственникам фигурантов уголовного дела — найти должностное лицо, которое в силу своих служебных полномочий смогло бы изменить меру пресечения на ту, что не связана с лишением свободы. Однако предназначенные для взятки 67 миллионов рублей полицейский и адвокаты решили оставить себе и не выполнили обещания.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Прокуратура направила обвинительные заключения в Центральный районный суд Тюмени.

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Илона Палей
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