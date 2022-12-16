Amazon снимет сериал по God of War
Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War. Проект был запущен в марте 2022 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Шоураннером выступает Рейф Джадкинс, снявший телесериал «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби, наиболее известные по работе над проектами «Дитя человеческое», «Железный человек» и «Пространство».
Подробностей о сюжете, актерском составе и дате начала съемок на данный момент нет.
God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем всех игр серии является спартанский воин Кратос. Основные игры серии разрабатываются студией Santa Monica Studio, которая является калифорнийским отделом компании Sony Interactive Entertainment.
В августе стало известно, что Sony намерена экранизировать игру Days Gone, вышедшую на PlayStation и ПК. В качестве исполнителя главной роли рассматривают известного по сериалам «Чисто английские убийства» и «Чужестранки» актера Сэма Хьюэна.