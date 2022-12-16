Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:12, 16 декабря 2022Культура

Amazon снимет сериал по God of War

Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War

Скриншот: компьютерная игра God of War 2: Ragnarok

Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War. Проект был запущен в марте 2022 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннером выступает Рейф Джадкинс, снявший телесериал «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби, наиболее известные по работе над проектами «Дитя человеческое», «Железный человек» и «Пространство».

Подробностей о сюжете, актерском составе и дате начала съемок на данный момент нет.

God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем всех игр серии является спартанский воин Кратос. Основные игры серии разрабатываются студией Santa Monica Studio, которая является калифорнийским отделом компании Sony Interactive Entertainment.

В августе стало известно, что Sony намерена экранизировать игру Days Gone, вышедшую на PlayStation и ПК. В качестве исполнителя главной роли рассматривают известного по сериалам «Чисто английские убийства» и «Чужестранки» актера Сэма Хьюэна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации
Россиянина осудили на 10,5 года за убийство знакомого во время лесозаготовки
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Российские учителя пожаловались на перегруженность отчетностью
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
Названа безопасная для здоровья порция красной икры
Поставки ноутбуков в Россию упали на 65 процентов
Более десяти человек погибло в результате оползня в Малайзии
Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.