Amazon снимет сериал по God of War

Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War

Amazon Prime Video работает над новым сериалом по мотивам игровой франшизы God of War. Проект был запущен в марте 2022 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннером выступает Рейф Джадкинс, снявший телесериал «Колесо времени». Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби, наиболее известные по работе над проектами «Дитя человеческое», «Железный человек» и «Пространство».

Подробностей о сюжете, актерском составе и дате начала съемок на данный момент нет.

God of War — серия игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем всех игр серии является спартанский воин Кратос. Основные игры серии разрабатываются студией Santa Monica Studio, которая является калифорнийским отделом компании Sony Interactive Entertainment.

В августе стало известно, что Sony намерена экранизировать игру Days Gone, вышедшую на PlayStation и ПК. В качестве исполнителя главной роли рассматривают известного по сериалам «Чисто английские убийства» и «Чужестранки» актера Сэма Хьюэна.