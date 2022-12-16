Бизнесмена с Кубани отдали под суд за ложный донос на членов банды «Цапки»

В Ростове-на-Дону начнется суд над бизнесменом с Кубани за ложный донос на банду «Цапки»

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 20 декабря начнет рассмотрение уголовного дела кубанского бизнесмена Александра Исюка, обвиняемого в ложном доносе на членов банды «Цапки» и мошенничестве на 150 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый в 2019 году заявил в правоохранительные органы, что летом 2010 года, еще до того, как бандиты расправились с семьей из 12 человек в станице Кущевской, их главарь Сергей Цапок с подельниками Вячеславом Цеповязом и его женой Натальей Стришней якобы заставили его под угрозой убийства отдать им 70 миллионов рублей, которые он получил в качестве кредита на развитие семейного предприятия, и автомобиль Range Rover стоимостью четыре миллиона рублей.

Исюк сообщил о совершенном в отношении него преступлении, когда банду «Цапки» уже разгромили — ее главарь умер в СИЗО, а остальные были осуждены и отбывали наказание. Тем не менее заявлению бизнесмена был дан ход — за вымогательство были арестованы Стришняя с братом Иваном. Параллельно Исюк подал на их компании иски с требованием взыскать 150 миллионов рублей — это сумма похищенного 70 миллионов рублей и проценты.

Расследование дела о вымогательстве заняло два года, но в итоге дело против Стришних было закрыто в связи с отсутствием события преступления. При этом следствие расценило действия Исюка как ложный донос и мошенничество — он пытался обманом получить со Стришних надуманный ущерб. Он был арестован.

Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская в ноябре 2010 года, эта расправа считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Главарь банды был осужден пожизненно, он умер в 2014 году в СИЗО от болезни, где ждал рассмотрения обжалования приговора. Правая рука главаря Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.