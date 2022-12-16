Бывшего помощника военного прокурора Москвы арестовали по делу о хищении земель

В Москве суд арестовал экс-помощника военного прокурора по делу о хищении земель полигона

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего помощника военного прокурора Москвы Игоря Почапского по уголовному делу о хищении земель полигона в Алабино, ущерб от которого оценивается в один миллиард рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мера пресечения была избрана по ходатайству главного военного следственного управления. Почапского отправят в СИЗО «Медведь», где содержатся бывшие и действующие силовики. Он скрывался от следствия, его нашли и задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ.

Почапский является восьмым фигурантом дела о мошенническом хищении 45 гектаров земель обороны и безопасности в Подмосковье, по которому проходят также бывший замглавы департамента расквартирования Минобороны полковник в отставке Сергей Бородин, начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей военного ведомства полковники Валерий Майборода и Азамат Хайруллин и еще несколько гражданских лиц. Полковник Бородин признал вину и заключил сделку с прокуратурой.

По версии следствия, преступная группа отсудила по фиктивным документам территории ликвидируемых воинских частей и реализовала близлежащим к ним садовым товариществам.