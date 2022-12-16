ФСБ уличила бывшего мэра Тынды в злоупотреблении полномочиями

СКР задержал бывшего мэра Тынды за злоупотребление полномочиями с ущербом в 132 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего мэра города Тында Амурской области, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившего ущерб бюджету в 132 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и прокуратуры. Экс-чиновница задержана и помещена в изолятор временного содержания. Речь идет о Марине Михайловой, которая сложила с себя полномочия 9 декабря.

По версии следствия, мэр города в 2021 году заключила договор на капитальный ремонт улицы Красная Пресня и перечислила подрядчику 132 миллиона рублей, однако работы не были проведены. В августе 2022 года контракт был расторгнут, обязательства по нему не выполнены. Также под следствием оказался руководитель подрядной организации. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Он арестован.

Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года.