Малому и среднему бизнесу упростили доступ к мерам господдержки

Появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки

Разработан уникальный продукт — цифровой профиль предпринимателя, в котором содержится 800 данных. В результате малому и среднему бизнесу упрощен доступ к мерам государственной поддержки и предоставлен проактивный подбор региональных и федеральных программ и услуг. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Банком России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Благодаря реализации проекта, инициированного Корпорацией МСП, для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на Цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых. К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы.

«Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ. Это является частью системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».

«Два года назад Минцифры совместно с Банком России запустили проект цифрового профиля физического лица, и на сегодняшний день в нем уже 23 миллиона согласий граждан. Сейчас мы вместе завершаем работу над созданием цифрового профиля юридического лица, и я уверена, что он тоже будет востребован. Запуск цифрового профиля предпренимателя — это новый удобный сервис для МСП. Он позволит упростить получение большого количества услуг и продуктов в цифровом виде, ориентированных на этот сегмент бизнеса. В свою очередь это придаст новый импульс развитию рынка МСП», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Для того, чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин рассказал о сервисах для бизнеса.

«Объединяя различные данные от госорганов, мы создаем востребованные сервисы и госуслуги для граждан и бизнеса. Первыми шагами в этом направлении была разработка блокчейн-платформы для льготных программ кредитования и платформы внешней поставки данных, которая позволяет региональным правительствам оперативно отслеживать результаты принятых решений, а федеральным органам исполнительной власти строить аналитику на основе информации по всей России. Участвуя в разработке цифрового профиля предпринимателя, мы ставили перед собой задачу объединить в нем максимально возможное на данный момент количество информации, чтобы облегчить бизнесу получение мер господдержки», — отметил Андрей Бударин.

«"Цифровой профиль" юрлица — это, по сути, "единое окно" для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании и их можно использовать для получения мер поддержки. "Цифровой профиль" снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

