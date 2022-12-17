Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 17 декабря 2022Мир

В Индии около 80 человек скончались из-за суррогатного алкоголя

В индийском штате Бихар около 80 человек скончались из-за поддельного ликера

Фото: Shutterstock

В индийском штате Бихар около 80 человек скончались в течение нескольких дней из-за суррогатного алкоголя. Об этом сообщает местный телеканал WION.

По данным СМИ, они распивали контрафактный ликер. Наибольшее число смертей зафиксировано в округе Саран, там погибло 74 человека, в соседнем округе Сиван — еще шесть, в Бегусарае — еще два человека. Отмечается, что основные поставки контрафактной продукции поступают из других штатов — Уттар-Прадеш и Харьяна.

Национальная комиссия по правам человека направила уведомления правительству Бихара и начальнику полиции штата в связи с трагедией.

Участковый судья из округа Сиван заявил, что правительство начало расследование смертей. «Мы также проводим обыски в этом районе, чтобы задержать тех, кто занимается продажей и покупкой спиртных напитков», — сказал он.

В 2016 году власти Бихара запретили продажу и употребление алкоголя. Оппозиционные партии критикуют правящую партию за такую политику, поскольку регулярно регистрируется рост контрабанды спиртного. Они также добиваются отмены существующего закона относительно алкоголя. При этом в штате должна предоставляться компенсация семья погибшим, но главный министр штата Бихар Нитиш Кумар сообщил, что она не будет выплачена тем, кто умер от поддельного спиртного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине
Появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции
Китайцы обвинили США в затягивании российско-украинского конфликта
В Индии около 80 человек скончались из-за суррогатного алкоголя
Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день
Нападение стаи бродячих собак на российских подростков попало на видео
Застрявших в Египте российских туристов вывезут другой авиакомпанией
Пушилин заявил об участии США в модернизации украинских беспилотников
Стало известно о возможном приглашении принца Чарльза для Гарри и Меган Маркл
Известный актер назвал преимущества Москвы перед другими городами страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.