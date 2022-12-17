В Индии около 80 человек скончались из-за суррогатного алкоголя

В индийском штате Бихар около 80 человек скончались из-за поддельного ликера

В индийском штате Бихар около 80 человек скончались в течение нескольких дней из-за суррогатного алкоголя. Об этом сообщает местный телеканал WION.

По данным СМИ, они распивали контрафактный ликер. Наибольшее число смертей зафиксировано в округе Саран, там погибло 74 человека, в соседнем округе Сиван — еще шесть, в Бегусарае — еще два человека. Отмечается, что основные поставки контрафактной продукции поступают из других штатов — Уттар-Прадеш и Харьяна.

Национальная комиссия по правам человека направила уведомления правительству Бихара и начальнику полиции штата в связи с трагедией.

Участковый судья из округа Сиван заявил, что правительство начало расследование смертей. «Мы также проводим обыски в этом районе, чтобы задержать тех, кто занимается продажей и покупкой спиртных напитков», — сказал он.

В 2016 году власти Бихара запретили продажу и употребление алкоголя. Оппозиционные партии критикуют правящую партию за такую политику, поскольку регулярно регистрируется рост контрабанды спиртного. Они также добиваются отмены существующего закона относительно алкоголя. При этом в штате должна предоставляться компенсация семья погибшим, но главный министр штата Бихар Нитиш Кумар сообщил, что она не будет выплачена тем, кто умер от поддельного спиртного.