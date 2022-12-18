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02:02, 18 декабря 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского подтвердили попытку покушения на Герасимова

Арестович подтвердил попытку покушения Украины на начальника Генштаба РФ Герасимова
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерия Герасимова. Его слова передает РБК.

«Открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову. Было такое», — заявил Арестович. По его словам, украинские военные «накрыли штаб», в котором был российский военачальник, однако на тот момент Герасимов уже уехал оттуда.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США попытались помешать Украине совершить покушение на Валерия Герасимова, когда тот приезжал в зону проведения специальной военной операции. Вашингтон узнал о поездке, но не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Однако Киев все равно узнал эту информацию и решил действовать самостоятельно. Тогда США пошли на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

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Марина Совина
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