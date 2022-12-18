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05:03, 18 декабря 2022Экономика

Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита

Финансист Бадалов: предновогодние депозиты выгодны в первую очередь самим банкам

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Финансист Лазарь Бадалов рассказал, что многие банки запускают предновогодние акции с заманчивыми для клиентов условиями, однако выгоду от них получают, прежде всего, сами банки. Этим он поделился с агентством «Прайм».

«Конечно, можно найти предновогодние предложения с повышенными ставками. Но такое поведение банков объясняется достаточно просто — в конце года у многих клиентов истекают депозиты и банки хотят удержать старых вкладчиков и привлечь новых», — пояснил финансист. По его словам, важно сохранять бдительность и не попадаться на уловки банков, например, не доверять рекламе, в которой представлены наиболее выгодные условия.

Бадалов также призвал помнить о комбинировании процентных ставок, когда процент по депозиту может быть повышенным только на часть периода, после чего ставка станет прежней. Наибольшую опасность для клиентов банка представляют сложные инвестпродукты, подчеркнул специалист. В них присутствует депозит, однако на итоговую прибыль влияет инвестиционная составляющая, которая является непредсказуемой.

Ранее россиянам рассказали, что банк может простить кредит в случае, если у заемщика не хватает средств для выплаты долга. Уточнялось, что банки в большинстве случаев предпочитают списать задолженность как безнадежную к взысканию, чем просто простить ее.

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Варвара Кузьмина
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