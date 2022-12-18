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13:48, 18 декабря 2022Россия

Военкоры опубликовали видео поражения танка ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет»

RusVesna: опубликовано видео поражения танка ВСУ с помощью БПЛА-камикадзе «Ланцет»

Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем. Видео с кадрами поражения цели с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Точное попадание барражирующего припаса в боевую машину зафиксировали средства объективного контроля. Дата и место съемки не уточняются.

На кадрах видно, что танкист ВСУ за мгновение до взрыва увидел летящий на него БПЛА «Ланцет», но что-либо предпринять он уже не смог.

Ранее американское издание Forbes выразило мнение, что российские дроны-камикадзе «Ланцет», применяемые в ходе специальной операции на Украине, являются одними из самых эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил России.

Варвара Кошечкина
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