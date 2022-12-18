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14:14, 18 декабря 2022Россия

Умер бывший глава Генштаба ВС СССР

На 84-м году жизни скончался бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев

Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев. Об этом сообщил пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин, передает «Интерфакс».

Отмечается, что экс-глава Генштаба ВС СССР скончался на 84-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Мусатова. Как уточнили в пресс-службе партии, экс-парламентарий скончался на 73-м году жизни после долгой и продолжительной болезни.

Мария Совина
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