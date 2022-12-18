Россиянка приняла полицейских за насильников и дала им отпор

В Пятигорске девушка дала отпор полицейским, приняв их за насильников

В Пятигорске полицейские по ошибке попытались задержать девушку, однако та приняла их за насильников и дала отпор. Об этом пишет Baza.

По информации издания, утром 13 декабря россиянка после выхода из квартиры столкнулась в подъезде с двумя мужчинами, они схватили ее, повалили на пол и заковали одну руку в наручники.

В процессе задержания она активно оказывала сопротивление и звала на помощь. Представители правоохранительных органов предприняли безрезультатную попытку надеть наручники на вторую руку девушки и призвали ее успокоиться, обратившись к ней по имени. После этого россиянка сообщила, что это не ее имя, и показала документы.

«Затем последовало сразу несколько неловких сцен. Как оказалось, девушку пытались задержать полицейские, которые искали ее соседку и все перепутали, а сама девушка объяснила, что приняла их за насильников и хотела спастись», — сказано в посте.

В результате у ошибочно задержанной выявили растяжение связок и сотрясение — таким образом правоохранителям может грозить дело за превышение полномочий. Полицейские также обратились в травмпункт с ушибами и заявили, что при задержании на них напал некий мужчина.

29 марта прошлого года сообщалось, что полицейские перепутали обвиняемого с другим человеком и случайно выпустили его из здания Кировского районного суда в Красноярске. Конвоиров отстранили от работы из-за случившегося, в отношении полицейских инициировали служебную проверку.