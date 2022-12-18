Путин заявил о переменах к лучшему в России

Президент Путин: верю, что происходящие в России и мире перемены — к лучшему

Большие перемены, происходящие сейчас в России и мире, ведут к лучшему, заявил президент страны Владимир Путин. Его видеообращение к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи приводит РИА Новости.

Глава государства также выразил уверенность, что россияне своими делами, поступками, решительностью и открытостью намерений смогут сделать мир более справедливым, где «все народы по-настоящему равны и каждый имеет право на уважение, на следование своим традициям, говорить на своем родном языке, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос».

Он пожелал школьникам «продолжать мечтать и никому не подражать, делая свои собственные проекты».

Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит в московском Манеже. Существовавшее ранее Российское движение школьников будет реорганизовано и войдет в состав нового движения.

