В Москве задержали дочь 52-летнего обманувшего десятки женщин афериста из Tinder

В Москве задержали дочь афериста из Tinder, обманувшего женщин на десятки миллионов рублей

В Москве задержали дочь 52-летнего афериста из Tinder Надира Абулова, обманувшего десятки женщин на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Тушинского районного суда.

По данным издания, аферист знакомился с одинокими женщинами на сайте знакомств. Он рассказывал им, что занимается бизнесом и одновременно работает в ФСБ. Вскоре после встречи мужчина приглашал будущих жертв к себе домой, где создавал атмосферу дружелюбной семьи и знакомил женщин со своими детьми. Дочь выступала в роли счастливого ребенка, который рад за отца. Она вступала в доверительные отношения с потерпевшими, становилась подругой для них. Так женщины наконец-то чувствовали себя любимыми. Но вскоре альфонс уговаривал «возлюбленных» брать кредиты для развития его бизнеса, продавать квартиры для покупки общей жилплощади. Он использовал разные способы выманивания денег у жертв.

Одна из потерпевших рассказала, что отдала Абулову около 5,5 миллиона рублей, другая — один миллион. Возвращать деньги фигурант не собирался. Женщины считают, что его дочь также замешана в аферах.

Известно, что сам отец сбежал из России в Баку, а своего сына вывез в Турцию.