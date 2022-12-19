Европейская страна оценила вероятность угрозы России для Молдавии

Глава МИД Румынии Ауреску не увидел военной угрозы со стороны России для Молдавии

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску оценил вероятность военной угрозы со стороны России для Молдавии. Он не увидел подобных рисков, передает ТАСС.

«Я не думаю, что существует подобный риск. Если понадобится, Румыния окажет помощь Молдавии», — заявил министр иностранных дел европейской страны по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Ауреску добавил, что не хотел бы обсуждать гипотетические ситуации.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил российские власти в том, что они якобы планируют вторжение в республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье.

