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22:51, 19 декабря 2022Мир

Европейская страна оценила вероятность угрозы России для Молдавии

Глава МИД Румынии Ауреску не увидел военной угрозы со стороны России для Молдавии
Богдан Ауреску

Богдан Ауреску. Фото: Tomas Tkacik/ Globallookpress.com

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску оценил вероятность военной угрозы со стороны России для Молдавии. Он не увидел подобных рисков, передает ТАСС.

«Я не думаю, что существует подобный риск. Если понадобится, Румыния окажет помощь Молдавии», — заявил министр иностранных дел европейской страны по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Ауреску добавил, что не хотел бы обсуждать гипотетические ситуации.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил российские власти в том, что они якобы планируют вторжение в республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье.

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Марина Совина
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