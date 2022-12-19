На российской дороге перевернулся школьный автобус

В Челябинской области на дороге Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус

В Челябинской области на первом километре автодороги Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция на официальной странице во «ВКонтакте».

По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал на обочину, впоследствии транспортное средство перевернулось.

В ДТП на никто не пострадал, так как в момент аварии в салоне находился только водитель. Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в ГИБДД, отметив, что путевая документация и техническое состояние автобуса соответствуют требованиям.

Ранее в Старорусском районе Новгородской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП погибли два человека. Автобус выполнял рейс Залучье — Коровитчино — Черенчицы — Новоселье — Шелгуново, в момент аварии в нем находились 20 человек, из которых 17 — дети.