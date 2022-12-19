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15:57, 19 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии предложили снять все барьеры в интеграции с Россией

В парламенте Белоруссии предложили снять все барьеры в интеграции с Россией

Фото: Shutterstock

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко предложил снять все барьеры в интеграции республики с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Андрейченко, двум странам необходимо сосредоточиться на проведении единой промышленной политики, замещении критического импорта, обеспечении технологического и информационного суверенитета, а также финансовой устойчивости.

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Представитель белорусского парламента заявил, что решение об усилении интеграции двух стран оказалось дальновидным в условиях развернувшегося давления со стороны Запада, однако отметил, что барьеры в интеграционных процессах «как это ни прискорбно, все еще существуют». По словам Андрейченко, Парламентское собрание Союза Беларуси и России усилит контроль за выполнением 28 интеграционных программ, которые были утверждены в ноябре 2021 года.

Ранее председатель постоянной комиссии белорусского Совета по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков назвал углубление интеграции России и Белоруссии ответом на давление стран Запада. Он подчеркнул, что Москва и Минск уже сделали многое, чтобы нивелировать последствия этого давления.

В 2021 году президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко согласовали программу интеграции в рамках Союзного государства. Программа предполагает поэтапное сближение экономической, политической, таможенной и иных сфер двух стран.

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Алевтина Запольская
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