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23:54, 19 декабря 2022Мир

Трамп предрек США миграционный катаклизм

Трамп предрек катаклизм из-за отмены нормы о немедленной высылке мигрантов из США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп предрек стране катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«Отменяя то, что осталось от раздела 42, Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел», — заявил он.

Трамп выразил уверенность в том, что данной ситуацией воспользуются многие нелегалы, включая преступников из наркокартелей и торговцев людьми, из-за чего на границе уже начался «кошмар». Экс-президент обратился к представителям Республиканской партии в Конгрессе с просьбой оказать влияние на главу государства и помешать ему впускать в страну нелегальных мигрантов, установив для чиновников наказание за содействие их массовому освобождению.

Ранее мэр американского города Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, Оскар Лисер ввел режим чрезвычайного положения в связи с наплывом мигрантов.

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Марина Совина
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