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23:57, 19 декабря 2022Экономика

США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Reuters: США могут стать нетто-экспортером нефти в 2023 году

Фото: Unsplash

США способны увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером в 2023 году. С таким прогнозом выступило агентство Reuters.

Отмечается, что в ноябре США уменьшили чистый импорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордом с 2001 года. Чтобы страна стала нетто-экспортером, что предрекли журналисты Reuters, добычу следует нарастить, поскольку спрос на топливо внутри государства вырастет на 0,7 процента в 2023 году.

Однако США могут столкнуться с таким препятствием, как рецессия, если ее зафиксируют сразу в большом количестве стран. Кроме того, ослабление ограничений против венесуэльской нефти позволит Каракасу увеличить экспорт, заключают авторы материала.

Ранее сообщалось, что США закупят нефть для восполнения стратегического резерва. Минэнерго страны заявило, что объем топлива составит до трех миллионов баррелей. Предполагается, что поставки начнутся в феврале 2023 года.

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Марина Совина
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