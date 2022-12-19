Звезда ТНТ рассказал о стыде от съемок в «Что было дальше?»

Хореограф Мигель словами «мне стало плохо» оценил опыт участия в шоу «Что было дальше?»

Известный российский хореограф, член жюри и наставник программы «Танцы» на ТНТ Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) рассказал о впечатлениях от участия в шоу «Что было дальше?» («ЧБД»). В интервью телеведущей Юлии Меньшовой на YouTube он признался, что в какой-то момент ощутил сильный дискомфорт на съемках проекта.

По словам хореографа, дважды участвовавшего в шоу, в первый раз он пришел на съемки по приглашению владельца компании Medium Quality, выпускающей «ЧБД», и креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова. Мигель признался, что тогда не знал сути и особенностей проекта.

«Я сидел, просто даже не понимал, куда слово туда можно вставить. Потом на середине мне стало плохо. Потом мне стало непонятно вообще, что я здесь делаю. Потом мне стало стыдно», — оценил он опыт участия в «ЧБД». При этом хореограф заверил, что давно привык к шуткам на тему цвета кожи, которые звезды шоу активно высказывали в его адрес.

«Я балдел от того, что люди в принципе могут себя так вести», — добавил Мигель. В то же время он подчеркнул, что ему было непросто отвечать участникам проекта на их колкости, поскольку он не привык обижать людей.

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что на съемках «ЧБД» у нее было желание расплакаться и уйти. Помимо того, ведущая отметила, что зрители в зале проекта громко смеются над всеми шутками комиков, но молчат, когда таким же образом пытается шутить гость.