Психотерапевт объяснил причину внезапной тошноты после секса

Психотерапевт Чейз Кассин: тошнота после секса может возникать из-за аллергии на сперму

Внезапная тошнота после секса может возникать из-за аллергии на сперму и даже из-за оргазма, рассказал психотерапевт Чейз Кассин. Он и его коллеги объяснили причину появления неприятной реакции организма в интервью Cosmopolitan.

Психотерапевт отметил, приступы тошноты могут настигать в самый неподходящий момент из-за испорченной еды или заболеваний малого таза. Но есть и другие, более неочевидные причины, связанные с физическим и психологическим состоянием.

Клинический сексопатолог Мегвин Уайт рассказала что тошнота у женщины может появиться из-за глубокого проникновения во время секса. В такой ситуации член активно стимулирует шейку матки или даже матку, что может вызвать реакцию блуждающего нерва.

При этом пульс замедляется, вызывая тошноту или головокружение. Замедление сердечного ритма может особенно тревожить после резкого увеличения при сексе, но в действительности такое наблюдается очень часто и не должно беспокоить Мегвин Уайт сексолог

Если тошнота вызывает сильный дискомфорт, следует попробовать другие позы, с менее глубоким проникновением, например, лицом к лицу, посоветовала Уайт.

Неприятные ощущения в желудке может провоцировать и аллергия на сперму, вернее, содержащийся в ней белок. Это редкое, но серьезное заболевание, требующее медицинской помощи.

до 40 тысяч женщин в США страдают от аллергии на сперму

При аллергии на сперму возникают жжение, боль, тошнота, головокружение и даже проблемы с дыханием, объяснила Уайт. При этом виде аллергии нужно немедленно обращаться к врачу. Перед интимом нужно убедиться, что мужчина в курсе проблемы, а во время полового акта избегать контакта со спермой (нужно использовать женские и мужские презервативы) или выбирать место, куда партнер может безопасно для женщины эякулировать.

Кроме того, если человек пережил травму в прошлом или в настоящее время находится в токсичных отношениях, эмоциональная или физическая боль, которую он испытал, может проявиться во время секса и вызвать тошноту, объяснил психотерапевт Кассин.

Сексуальные проблемы распространены у людей с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), потому что им трудно сближаться и строить близкие отношения с другими

Чейз Кассин психотерапевт

Если отношения с партнером доверительные, нужно обсудить с ним возникающие эмоции. Если симптомы сохраняются более месяца, может помочь обращение за психиатрической помощью к специалисту, отметил Кассин.

Тошноту могут вызвать даже оргазмы, заявляют специалисты. Ученые установили, люди могут испытывать вызванную сексом головную боль, также известную как «оргазмическая головная боль». Головная боль может быть реакцией на повышение артериального давления и может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Тошнота во время или после секса может возникнуть и из-за обезвоживания. Если человек в течение дня кружится как белка в колесе, забывая есть и пить, то вечером, придя домой, должен непременно пополнить запас жидкости в организме. Но случается, что страсть одолевает сильнее, чем жажда, и одновременно с оргазмом приходит тошнота, рассказали спецлисты.

Ранее сексопатологи назвали лучшие позы для решения интимных проблем. Так, по их словам, поза «ложки» может отсрочить мужскую эякуляцию.

