МВД: на задержанного экс-участника «Дома-2» завели новое уголовное дело о мошенничестве

На бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, задержанного в Челябинске по обвинению в хулиганстве, заведено новое уголовное дело. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Дело в отношении Джавадова возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По информации правоохранителей, блогер под видом оплаты штрафа незаконно взял в одном из ресторанов Калининского района Челябинска деньги.

Отмечается, что Джавадов регулярно устраивал скандалы в челябинских ресторанах, отказываясь оплачивать счет, и записывал ситуацию на видео. На блогера подано уже несколько заявлений в полицию.

18 декабря Джавадова задержали за дебош и стрельбу в ресторане. Недавно Джавадов устроил дебош в местном ресторане «Гриль Хаус», где выстрелил при маленьких детях в упор из газового пистолета в лицо владельцу заведения. У пострадавшего после нападения начались проблемы со зрением.