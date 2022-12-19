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20:25, 19 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил подругу табуретом и обухом топора из-за оскорблений

На Алтае задержали мужчину, забившего до смерти табуретом и обухом топора подругу

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Алтайском крае задержали 42-летнего местного жителя за убийство знакомой. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 декабря фигурант приехал в село Вострово и всю ночь ходил с сожительницей в гости к товарищам, чтобы выпить и пообщаться. Утром 16 декабря россиянин зашел в дом к старой знакомой. Они пили алкоголь, затем женщина попросила подозреваемого дать денег в долг, но тот отказался.

Тогда хозяйка дома стала оскорблять друга, а он в ответ разозлился и стал избивать женщину табуретом и обухом топора по голове, нанеся ей смертельные ранения. Затем фигурант поджег дом изнутри, чтобы скрыть следы преступления, и сбежал.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Отмечается, что он уже был судим ранее.

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Екатерина Власова
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