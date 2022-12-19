Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 19 декабря 2022Бывший СССР

В России ответили на обвинения в планировании нападения на Молдавию

Сенатор Климов назвал обвинения в подготовке нападения на Молдавию информационным мусором
СюжетПожары в Европе:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обвинения в планировании нападения России на Молдавию не более чем информационный мусор, целью которого является получение дополнительного финансирования или другие задачи, мало отражающие реальное положение вещей, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Люди, которые производят подобные инфоповоды, делают это не для нас. Молдавские политики хотят, чтобы их вспомнили в Молдавии. Может, для того, чтобы вспомнили спонсоры, обеспечившие их победу. Может, чтобы попросить у кого-то денег на отражение несуществующего нападения. Но к реальности все это мало относится», — считает Климов.

Он добавил, что Россия проводит миролюбивую политику, несмотря на все утверждения об обратном. Сенатор также заявил, что восемь лет Москва руководствовалась Минскими соглашениями и добивалась мирного решения вопроса в Донбассе в соответствии с международным правом.

«Проблема еще в том, что все, кто разделяет эти псевдоценности Запада, помимо информационного мусора продуцируют еще очень опасные искры, которые могут привести к очередному пожару в Восточной Европе. Это действительно игра с огнем, которого и так достаточно», — подчеркнул сенатор.

Ранее глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал потолок цен на газ
Макрон пожаловался французским военным на поведение русских
Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России
В России рассказали о характеристиках комплекса «Ирония»
Москвичам дали рекомендации по расчету допустимых физических нагрузок
Генсек ООН оценил перспективность проведения переговоров по Украине
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
Названы самые активные покупатели жилья в Грузии из России
Премьер Нидерландов извинился за рабовладение
Канада приготовилась отобрать активы у Романа Абрамовича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.