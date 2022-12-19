Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 19 декабря 2022Россия

Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР

Экс-глава Совета министров Рыжков: СССР можно воссоздать по принципу Евросоюза

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский союз по принципу Европейского союза (ЕС). Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

«По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», — заверил Рыжков.

Ранее в декабре Рыжков высказался о причинах распада советского государства, посчитав основной причиной этого хаотичные и резкие реформы. «Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов», — считает бывший советский премьер.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины
Катар предупредил ЕС о последствиях из-за дела о коррупции в Европарламенте
В московском дворе заметили снежную карету Золушки
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Россиянка побывала в Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция»
На задержанного экс-участника Дома-2 завели новое уголовное дело
В Минобороны оценили результативность ЗРПК «Панцирь» в ходе спецоперации
Бывший советский премьер назвал способ воссоздать СССР
Экипаж российских танкистов сорвал наступление ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.