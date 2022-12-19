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18:03, 19 декабря 2022Культура

Спилберг пожалел о последствиях выхода фильма «Челюсти»

Режиссер Стивен Спилберг пожалел о последствиях выхода фильма «Челюсти»

Фото: Brent Perniac / Globallookpress.com

Американский режиссер Стивен Спилберг пожалел о последствиях выхода фильма 1975 года «Челюсти». Об этом сообщает BBC News.

Кинематографист заявил, что искренне сожалеет, что его картина негативно повлияла на популяцию акул. Он признался, что опасается, что эти хищники злы на него «из-за повального отлова безумными рыбаками».

В фильме «Челюсти» рассказывается история большой белой акулы, напавшей на приморский город в США. Исследования показали, что после премьеры ленты количество крупных акул вдоль восточного побережья Северной Америки сократилось на 50 процентов. Специалисты считают, что картина «Челюсти» исказила восприятие этих рыб и изобразила их как жутких мстительных существ. В результате многие начали охотиться на них, поскольку считали, что акулы нацелены на убийство людей.

Эта тенденция вызвала беспокойство и у Питера Бенчли — автора романа «Челюсти», который лег в основу культового фильма ужасов. Писатель признался, что сейчас он не стал бы выпускать такую книгу, поскольку понимает, что акулы точно не держат зла на людей. Большую часть жизни Бенчли посвятил защите акул.

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Марина Погосян
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