Названо худшее место в доме для сушки одежды после стирки зимой

Работники прачечной In The Wash посоветовали не сушить одежду после стирки в спальне зимой

Работники прачечной In The Wash назвали худшее место в доме для сушки одежды после стирки в холодное время года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Так, эксперты порекомендовали не сушить белье и предметы гардероба в спальне. «Учитывая тот факт, что мокрое белье способствует появлению неприятного запаха и потенциальным проблемам со здоровьем, было бы лучше держать его подальше от комнаты, в которой вы проводите много времени», — заявили они.

Кроме того, специалисты отметили, что комнату для данного процесса необходимо постоянно проветривать не только летом, но и зимой. «Сушка белья в таком плохо оборудованном помещении может повысить вероятность образования плесени не только на самой одежде, но и на стенах», — предупредили они и посоветовали не оставлять мокрые вещи на батареях.

В заключение собеседники издания пояснили, что лучшими вариантами для сушки одежды в доме являются специально отведенная под прачечную комната или гараж.

В ноябре помощник по закупкам в обувной компании Pavers Виттория Веллен‑Бомбелли перечислила важные правила чистки и сушки обуви в холодную и дождливую погоду. Эксперт отметила, что резиновые сапоги и кроссовки предпочтительнее очищать от загрязнений вручную, чтобы не повредить изделия.