В России подорожает техосмотр

«Ъ»: техосмотр легковой машины в России с 1 января 2023 года подорожает на 57%

Процедура техосмотра легковой машины в России с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57 процентов, подсчитал «Коммерсантъ».

Издание напомнило, что с октября в стране начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого региона местные власти. Новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования: регион запрашивает у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т. д.), рассчитывая показатель для следующего года.

Если данные присылают менее половины действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1560 – 1880 рублей для автобусов, 900–1960 рублей для грузовиков. В приказе ФАС говорится, что утвердить тарифы необходимо не позднее 20 декабря.

Издание провело анализ опубликованных документов по 45 регионам. Он показывает, что в среднем цены вырастут на 57 процентов для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 рублей.

Тарифы для легковых машин вырастут значительнее всего в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в два раза). Меньше всего цены поднимут в Приморье (на 3,9 процента) и Мурманской области (на 6 процентов). Самый дорогой тариф ТО планируется установить в Санкт-Петербурге — 1540 рублей: в пятницу, 16 декабря, это решение еще не было утверждено, однако власти анонсировали намерение старую цену 881 рублей проиндексировать на 75,2 процента.

В ФАС изданию заявили, что собираются проанализировать новые тарифы в регионах после их окончательного утверждения. Там отметили, что ранее, после вступления в силу методики, разъясняли документ субъектам федерации.

Ранее сообщалось, что количество станций технического осмотра в России за год упало почти в два раза, с 7,3 тысячи до 3,8 тысячи. Станции закрываются из-за лишения организации аккредитации. Это происходит по причине того, что их оборудование не соответствует требованиям или устарело, а также из-за других нарушений.