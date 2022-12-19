Год терроризировавшим девушку интернет-троллем оказалась ее мать

Unilad: женщина из США год анонимно троллила дочь в интернете и попала под суд

Анонимным интернет-троллем, который в течение года терроризировал девушку из американского города Маунт-Плезант, штат Мичиган, оказалась ее мать. Об этом сообщает Unilad.

В декабре 2021 года руководство школы Бал Сити получило жалобу на кибербуллинг от одной из учениц. Девушка сообщила, что она и ее парень с начала года получают анонимные оскорбительные сообщения. Было организовано расследование неправомерного поведения в соцсетях, которое продлилось год. Мать девушки, 42-летняя Кендра Гейл Ликари, работала тренером по баскетболу у девочек в школе, где училась ее дочь, а ранее она работала с матерью возлюбленного дочери, поэтому у руководства школы возникли подозрения относительно того, кто мог стоять за анонимными оскорблениями.

Инциденты происходили вне школы, школьная техника не использовалась. Из-за этого у окружных чиновников не хватало ресурсов, чтобы вычислить злоумышленника. Округ обратился за помощью к вышестоящим органам в январе 2021 года, и к апрелю к расследованию подключился даже отдел ФБР по борьбе с компьютерной преступностью. Сотрудники ФБР смогли перехватить IP-адреса, с которых отправлялись сообщения, и поняли, что они исходят от матери девушки. Когда следователям удалось установить, что за отправкой сообщений стоит Ликари, ее допросили, и американка попала под суд. Она сразу призналась в совершении преступления, однако причина, по которой женщина троллила свою дочь, остается неизвестной.

Женщине предъявили обвинения в том, что она пользовалась VPN, чтобы скрыть свое местоположение. Более того, американка делала вид, что сообщения приходят из районов, где находились другие подростки. Ликари использовала сленг и аббревиатуры, чтобы стилизовать сообщения под написанные другими подростками. Прокуратура собрала 349 страниц оскорбительных сообщений.

Женщине предъявили обвинения в двух случаях преследования малолетнего, двух случаях использования компьютера для совершения преступления и одном случае воспрепятствования осуществлению правосудия. Последнее обвинение женщина получила после того, как попыталась навести подозрения на другого несовершеннолетнего во время проведения расследования.

Ликари отпустили из тюрьмы под залог в пять тысяч долларов (335,3 тысячи рублей). Ей грозит лишение свободы, так как использование компьютера для совершения преступления наказывается сроком заключения до десяти лет, а преследование малолетнего и воспрепятствование осуществлению правосудия — до пяти лет за каждое преступление.

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