Заключенного осудят за создание в колонии ячейки запрещенной в России АУЕ

В Приамурье заключенного осудят за создание ячейки АУЕ в ИК и вербовку в нее 11 участников

В Приамурье 39-летний уроженец Белогорска предстанет перед судом за организацию ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и ее финансирование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2003 года россиянин был осужден на 22 года за убийство человека и покушение на двойное убийство. После этого его отправили в исправительную колонию (ИК) в городе Среднебелая. Фигурант, обладавший криминальным статусом, организовал там ячейку АУЕ и привлек к работе в ней 11 осужденных. Участники пропагандировали криминальную идеологию, вербовали новых членов и собирали деньги для представителей криминального мира, отправляя их на счет родственницы одного из заключенных.

В январе 2022 года благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры деятельность ячейки была остановлена. Во время обысков в камерах ИК силовики изъяли сим-карты, телефоны, межкамерную переписку и документы с указанием счетов.

Дело в отношении остальных участников выделено в отдельное производство.

2 декабря сообщалось, что в Кузбассе сотрудники ФСБ задержали россиянина за экстремизм и вербовку сокамерников в АУЕ.