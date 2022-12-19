В Узбекистане запретят привлекать учителей к не связанной с их трудом работе

В Узбекистане запретят привлекать учителей к не связанной с их обязанностями работе

В Узбекистане планируют ввести уголовную ответственность за привлечение учителей к работе, не связанной с их обязанностями. Об этом заявила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Саида Мирзиёева. Соответствующий законопроект уже разработан и будет принят в ближайшее время, сообщает ресурс Uznews.uz

По словам Саиды Мирзиёевой, привлекать к административной и уголовной ответственности будут тех, кто будет возлагать на учителей работу, не связанную с их обязанностями.

Она добавила, что соответствующий законопроект уже разработан и ожидается его принятие в ближайшее время.

«К сожалению, многие годы учителя, преподающие нашим детям, были бесправными, беззащитными, а их труд оказался обесценен. Их использовали в качестве садовников, дворников, официантов, обслуживающих приезжавшие в школу комиссии, «массовки», заполняющей пустые залы на скучных мероприятиях, подписчиков печатных изданий по принуждению, ночных дежурных и школьных охранников. Настало время прекратить такое положение вещей. Ведь если мы не возвысим честь и достоинство Учителя, мы не сможем ничего добиться», – сообщила Мирзиёева по завершении интеллектуальной олимпиады «Заковат» в Ташкенте.

«Мы сможем добиться этого только в том случае, если все общество будет против того, чтобы привлекать учителей к принудительному труду, разного рода дополнительной работе. А те, кто загружают представителей этой профессии еще чем-то помимо их основной задачи, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Для этого разработан соответствующий проект закона и в ближайшее время ожидается его принятие», - добавила она.