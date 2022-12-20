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12:44, 20 декабря 2022Россия

Минздрав сообщил о росте смертности от алкоголя среди одной категории россиян

В Минздраве заявили о росте смертности от алкоголя среди жителей российских сел

Фото: Shutterstock

Смертность от алкоголя среди жителей российских сел растет, синдром зависимости среди этой категории граждан увеличился на 7 процентов. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, передает РИА Новости во вторник, 20 декабря.

По ее данным, на столько же вырос женский алкоголизм в российских деревнях. 30 процентов детей, которые умерли в 2021 году, скончались из-за того, что родители не оказывали им внимания из-за чрезмерного употребления спиртных напитков, пояснила Шешко на совещании в Совете Федерации.

Кроме того, психические расстройства только за один год выросли на 6 процентов именно среди сельских жителей, подчеркнула представитель Минздрава.

В сентябре глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что потребление алкоголя в России снизилось почти на 43 процента. Министр тогда напомнил, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.

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Анна Щербакова
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